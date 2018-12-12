خادم الحرمين يعزي ملك البحرين وولي عهده في وفاة نورة آل خليفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم ، اتصالا هاتفيا بملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة، سائلا المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وأعرب ملك البحرين، عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، داعيا الله أن يجزيه خير الجزاء على مشاعره الأخوية الصادقة وأن لا يريه أي مكروه.

كما أجرى خادم الحرمين الشريفين أمس، اتصالا هاتفيا بولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب فيه عن بالغ تعازيه ومواساته في وفاة الشيخة نورة بنت عيسى بن سلمان آل خليفة - رحمها الله-، داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة الصبر والسلوان.

وعبر ولي عهد البحرين عن عظيم شكره لخادم الحرمين الشريفين على صادق عزائه ومواساته لهم في الفقيدة، سائلا المولى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وشعب المملكة كافة من كل شر.