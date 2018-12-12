شكرا لقرائتكم خبر بالصوت والصورة.. العدل توثق الجلسات القضائية حفظا للحقوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تعكف وزارة العدل حاليا على إطلاق مشروع لتوثيق الجلسات القضائية، بالصوت والصورة، انطلاقا من مبدأ علانية الجلسات، وحفظا لحقوق القاضي وأطراف الدعوى بشكل عام.

وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن مشروع توثيق الجلسات الذي سيرى النور خلال العام الحالي، سيصل في مراحله المتقدمة إلى أن تكون المحاضر والضبوط الكترونية ورقمية، إضافة إلى مشروع الترجمة عن بعد، وذلك كله ضمن حوكمة واضحة هدفها تجويد العمل الذي تسعى إليه جميع الجهات العدلية.

وأوضح أن توثيق الجلسات يهدف إلى تيسير العمل عبر تحويل جميع ما يدور في المرافعة إلى صيغ رقمية تراجع من قبل أطراف الدعوى والقاضي، ما يقلل من الشكاوى في هذا المجال، إضافة إلى حفظ حق القاضي والمتقاضي، إذ أن كل ما سيدور في الجلسة سيوثق ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء الاطلاع عليه بحكم اختصاصه.

وذكر أنه خلال الشهور الأربعة المقبلة، سيكون حصول المرأة على النفقة دون الحاجة لإقامة دعوى قضائية، مثل ما جرى في قضايا الحضانة أخيرا، موضحا أن من يعترض على هذا القرار أو التقدير يمكنه التقدم إلى المحكمة الشخصية.

ونوه إلى أن هذا القرار سيحقق مكاسب عدة تصب في صالح الابن والأم الحاضنة، ولا سيما في ظل بدء أعمال صندوق النفقة الذي عقد مجلس إدارته اجتماع الأول أخيرا، الذي سيكفل صرف النفقة لمستحقيها دون الحاجة إلى رفع دعاوى قد تستمر شهورا إلى حين الحصول على حقهم.

وبين الصمعاني أن الوزارة ستطبق قريبا مشروع نظام التوثيق الذي سيعمل على نقل عدد من القضايا الإنهائية والإثباتات التي تنجزها المحاكم ومحاكم الأحوال الشخصية حاليا إلى كتاب العدل والموثقين، إضافة إلى تنظيم قطاع التوثيق بشكل كامل، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في التحول الرقمي لقطاع التوثيق، وجرى التحول الرقمي للوكالات خلال الفترة الماضية، فيما سيكتمل خلال الفترة المقبلة هذا التحول في قطاع الإفراغ العقاري، وانتقال الملكية العقارية مع تطوير الخدمات المساندة في التوثيق، ومن أهمها قطاع الموثقين المرخص لهم.

وفيما يتعلق بتقييم القضاء، قال "إن عمل القضاة وتقييمهم وولايتهم تختلف عن غيرهم من الموظفين، وهذا لا يعني أنهم بمعزل عن المتابعة أو الرقابة، مشيرا إلى قيام المجلس الأعلى للقضاء بدوره الكامل في هذا الشأن"، مشيرا إلى إطلاق مبادرة "قيم" التي تستهدف تقييم واستطلاع رضا المستفيدين والمتقاضين، وشملت كتابات العدل ومحاكم التنفيذ وستشمل في المستقبل جميع المحاكم بما يتوافق مع طبيعة النظر القضائي، حيث وصل عدد التقييمات إلى 250 ألف تقييم، استفادت منها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء في رفع الأداء وتطويره ومعالجة الإشكاليات.

وحول إيقاف الخدمات، أفاد بأن القرارات التي يصدرها قضاء التنفيذ معنية بإيصال الحق إلى صاحبه بسرعة ونفاذ وفعالية، وأنها تستهدف الشق المالي وما يأول إلى المال، ممن ثبت عليه حق من الحقوق سواء بحكم قضائي أو سند تنفيذي، مؤكدا أن القرارات القضائية من قضاء التنفيذ وغيره لا يمكن أن تتجاوز المنفذ ضده أو المعني بدفع الحق وتسليمه لصاحبه إلى غيره، أو إلى أي أحد من أسرته، إذ جرى العمل على التحقق من بعض الإشكاليات المثارة وإصدار قرارات وتعاميم بهذا الشأن واضحة ومنشورة على أن يكون منع التعامل خاصا بالمنفذ ضده، وبالشق المالي فقط، ولا يمنعه من استخدام أي إمكانات أو خدمات حكومية لا تتعلق بالمال أو تأول إلى المال.

ولفت إلى التعاون والتنسيق مع بعض الجهات المختصة في هذا الجانب للتأكد من التطبيق السليم لقرارات التنفيذ المتعلقة بإيقاف الخدمات، للتأكد فعلا من أن التطبيق صحيح، والمعالجة الشاملة لجميع الإشكاليات، مضيفا أن الجهات المعنية والعدل تولي هذا الموضوع أهمية كبيرة كونه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، وعلى كل من لديه إشكالية نظامية ويرى أن النظام طبق عليه بشكل غير صحيح التوجه للجهة المختصة.

وحول السلطة التقديرية للقاضي، أوضح أنها وسيلة مهمة لحسن سير العدالة وتطبيق القواعد الشرعية والنظامية التطبيق الصحيح، مؤكدا وجود رقابة إجرائية على تلك السلطة من محكمة الاستئناف، وأخرى مهنية من المجلس الأعلى للقضاء، بحيث يضمن ألا تتجاوز حدودها وأن تكون في محلها وشروطها.

وبين أن الوزارة تسعى إلى تطوير قطاع التوثيق، سواء من الناحية الإجرائية أو الناحية التقنية حتى زيادة الموثوقية في الأوراق الصادرة من كتاب العدل والموثقين في مجال الوكالات أو الإقرارات أو انتقال الملكية العقارية، حيث عملت على مشروع نظام تملك العقار، والذي سيعالج مشكلة الإحياء وحجج الاستحكام الموجودة في المحاكم منذ سنوات طويلة بما يحقق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة على حد سواء.

وحول اللجان شبه القضائية، أفاد بأن اللجان الصحية واللجان التي تنظر المنازعات والأخطاء الطبية سيجري انتقالها قريبا من وزارة الصحة إلى وزارة العدل، لافتا إلى أن هذه اللجان تنتقل بحسب المحكمة المختصة، بحسب طبيعة القضية.

وأوضح أن التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قائم ومستمر، حيث جرى انتقال المحاكم العمالية إلى العدل، لافتا إلى أنه من ضمن الحلول الوقائية لتقليل مدد التقاضي وتفعيل القضاء تحويل بعض العقود الواضحة الظاهرة، مثل عقود العمل إلى سندات تنفيذية، وهو ما سيتم، حيث سيكون بإمكان من يمتلك عقد عمل وعنده مشكلة الذهاب مباشرة إلى محكمة التنفيذ، لتبقى المحاكم العمالية تفصل في القضايا ذات الطبيعة المختلفة التي يكون فيها النزاع حقيقيا.

وأكد أنه جرى تفعيل الاستئناف مرافعة في عدد من القضايا من ضمنها القضايا التجارية وبعض القضايا الجزائية، ثم سيستكمل تفعيل الاستئناف كمرافعة في عدد من القضايا الأخرى إلى أن يكتمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

رخص وإجراءات التوثيق:

1500 رخصة ممنوحة للموثقين والموثقات

70 ألف عملية خاصة في الوكالات الالكترونية أجريت بدون أي إشكالات

%70 من عمليات الإفراغ العقاري لانتقال الملكية تجري حاليا الكترونيا