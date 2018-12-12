بطاقة الكترونية للمتقاعدين بمزايا وعروض خاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بطاقة الكترونية للمستفيدين المتقاعدين، تتيح له التعريف بهويته بصفته مستفيدا متقاعدا للاستفادة من العروض والمزايا التي تقدمها المؤسسة بالتعاون مع القطاع الخاص.

ويمكن للمستفيد استعراض هذه البطاقة من خلال تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية وتسجيل الدخول، ومن ثم الضغط على أيقونة بيانات، وبعد ذلك الضغط على عرض بطاقة مستفيد لعرض البطاقة.

ويأتي إطلاق هذه البطاقة تسهيلا على المستفيدين واستغناء عن طلب التعريف بالمعاش لإثبات هوية المستفيد المعمول به مسبقا عند رغبته في الاستفادة من العروض المقدمة من القطاع الخاص، حيث أصبحت البطاقة الآن في متناول المستفيد بعد تحميل تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية.

يذكر أن هذه الخدمة تأتي تماشيا من استراتيجية المؤسسة 2022 التي تهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمتقاعدين والمستفيدين والمشتركين.