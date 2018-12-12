شكرا لقرائتكم خبر الملك سلمان يستقبل وزراء ومسؤولي خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان واليمن والأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، كلا من وزير خارجية مصر سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالصومال أحمد عيسى عوض، ووزير الخارجية بالسودان الديرديري محمد الدخيري، ونائب وزير الخارجية اليمني السفير محمد بن عبدالله الحضرمي، والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير زيد مفلح اللوزي، الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.

ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك سلمان نقل تحياته وتقديره لهم.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.

حضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان.