شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين ورئيس باكستان يستعرضان سبل تعزيز العلاقات ومستجدات المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم ، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بالرئيس الباكستاني في المملكة، فيما أبدى الرئيس الباكستاني سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني، المدير العام في وزارة الخارجية رخسانة أفضل، والقنصل العام بجدة شهريار أكبر خان، والسكرتير العسكري للرئيس العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد زيشان.