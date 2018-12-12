شكرا لقرائتكم #حساب_المواطن يوضح نوع كشف الحساب في حالة دفعة لم تستلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعاد حساب متابعات الخليج 365 التأكيد على الإجراءات التي يتم القيام بها في حالة الدفعة التي لم تستلم.

وقال حساب متابعات الخليج 365 ردًا على استفسار حول كشف الحساب المطلوب إرفاقه عند تقديم الشكوى في حالة الدفعة لم تستلم بالقول : إن كشف الحساب المطلوب إرفاقه عند تقديم شكوى دفعة لم تستلم هو ملخص يحتوي على جميع المعاملات المالية التي أجريت بتاريخ صرف الدفعة .

والمعروف أن حالة الدفعة في حساب متابعات الخليج 365 تتنوع بين 5 حالات.

وقال حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق إن المقصود بحالة، لا يوجد، هو أنَّ إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، واستحقاقه صفر، أما حالة، وجهت، تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء.

وأردف حساب متابعات الخليج 365 أنه عند ظهور حالة، مدفوعة، فمعناها إيداع المبلغ للمستفيد على حسابه البنكي المسجل، ولفت إلى أنَّ حالة، مرفوضة، تعني عدم إيداع المبلغ للمستفيد لأن حسابه لم يكن نشطًا وقت الإيداع، ويلزمه تنشيط الحساب.

وأبرز حساب متابعات الخليج 365 أن حالة، في الانتظار، تعني أن هناك دفعة مرفوضة من دورات سابقة، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة تأكيد الحساب البنكي.

يذكر أن حساب متابعات الخليج 365 كان قد أودع قبل يومين مخصص الدعم في الحسابات البنكية لمستحقي الدفعة الثالثة عشرة، حيث بلغ إجمالي ما تم إيداعه في الدفعة الحالية 2.4 مليار ريال، فيما تم صرف 24.2 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة لعدد من المستفيدين.

كما أعلن حساب متابعات الخليج 365 أن مجموع كامل الدفعات المودعة في حسابات المستفيدين منذ انطلاق البرنامج قبل 13 شهرًا بلغ 29.9 مليون ريال.

ويستهدف حساب متابعات الخليج 365 تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

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