شكرا لقرائتكم وفاة #سعيد_آل_أحمد آخر المشاركين في توحيد المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توفي سعيد آل أحمد، آخر رجل شارك في أحد حروب توحيد المملكة، عن 118 عاماً، حيث سيُدفن الأربعاء في مسقط رأسه بقرية آل عمرة في مركز الفرعين بمحافظة أحد رفيدة جنوبي المملكة.

وشارك سعيد آل أحمد في حرب 1352 هجرياً (1933 ميلادياً)، وتُقدر ولادة سعيد آل أحمد في العام 1327 هجرياً (1909 ميلادياً) حسب بطاقة الهوية الوطنية، ويؤكد أنه ولد قبل هذا العام، ولديه من الأبناء اثنان، هما محمد (75 عاماً)، وعلي (65 عاماً).

وعاصر الرجل المسن في طفولته الحقبة التركية العثمانية في عسير.

ويذكر أيضاً أنه عاصر الفترة القصيرة للأمير حسن بن علي آل عايض، وقدوم جيش الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وانضمام عسير للوحدة الكبرى، بعد معركة حجلاء.

وعندما نشبت حرب باقم سنة 1352 هجرياً (1933 ميلادياً) كان من ضمن المشاركين فيها، وتمثلت مشاركته في الدعم اللوجستي عبر نقل الطحين إلى جبهة باقم.

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