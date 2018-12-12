شكرا لقرائتكم ضبط 150 مخالفة لضريبة القيمة المضافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

جدة - خالد شويل - ارشيفية



متابعات الخليج 365 - واس

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار مطلع الأسبوع الماضي تنفيذ حملات ميدانية بهدف التأكد من جاهزية المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية 375 ألف ريال للتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وتوعيتها في هذا الجانب، وذلك بالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لتسجيل هذه الفئة من المنشآت في الضريبة والمحدد في 20 ديسمبر 2018م .

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحملات التي نفذتها 20 فرقة من الجهتين تأتي في إطار الجهود الهادفة إلى توفير كل سبل الدعم الممكنة للمنشآت الخاضعة للضريبة والمتوجب عليها التسجيل قبل 20 ديسمبر 2018م، بهدف التأكد من جاهزية الأنظمة المحاسبية داخل المنشأة، والامتثال لمتطلبات الضريبة من حفظ السجلات والفوترة، والتأكد من فهم كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه خلال هذه الحملات الميدانية المشتركة ضبطت أكثر من 150 مخالفة في منشآت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وذلك نتيجة عدم امتثال تلك المنشآت بنظام الضريبة ولائحته التنفيذية، بحيث تركزت هذه المخالفات على عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير، وتحصيل ضريبة أعلى من النسبة الأساسية 5%، وعدم تحصيل ضريبة قيمة مضافة على سلع خاضعة للضريبة.

وجددت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها للمنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل 20 ديسمبر 2018 م ، تجنباً لتعرضها للعقوبات النظامية، وحثت المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، الذي يوفر مجموعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.

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