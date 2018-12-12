شكرا لقرائتكم توزيع 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب يستفيد منها 1,620 فردًا، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ 3,000 طن تمور.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.