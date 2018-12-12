شكرا لقرائتكم #حساب_المواطن .. هل يزداد الدعم سنويًا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تساءل مواطن بشأن المبلغ المودع في حساب متابعات الخليج 365 كل شخص وهل يزيد سنوياً بمقدار معين أم لا؟

وردت خدمة عملاء حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالقول إنه منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

وفي وقت سابق، أكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لضمان تحقيق أهداف البرنامج، يحرص على التأكد من إفصاح المستفيد عن إجمالي الدخل الشهري من خلال الجهات ذات العلاقة.

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه يسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي إعادة توجيه الدعم والمنافع الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال منصة موحدة، وثانيًا تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر على الأسر والناتج عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، وأخيرًا تشجيع الأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

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