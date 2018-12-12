شكرا لقرائتكم فيصل بن خالد يؤكد على أهمية العمل التكاملي وتبادل الخبرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، على أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة وهيئة تطوير منطقة عسير لما يحقق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة التنمية في منطقة عسير منوهًا بأهمية تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون من شأنها التطوير وتقديم كافة الإمكانيات لتقديم المزيد من الجهد والعطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال ترؤسه في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير منطقة عسير، بحضور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير، رئيس اللجنة التنفيذية والمستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان رئيس مكتب دعم هيئات التطوير وأعضاء اللجنة التنفيذية بالهيئة.

واطلع أمير منطقة عسير خلال الاجتماع على عرض عن سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، كما استعرض أعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي، بالإضافة إلى جهود الهيئة في استعادة وتطوير الجانب العمراني بمنطقة عسير إلى جانب استعراض الميزانية التقديرية للهيئة.

كما اطلع خلال الاجتماع على الأهداف الاستراتيجية للهيئة والتي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير وفق المهام الممنوحة لها، وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير، بالإضافة إلى مهام وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة عسير في كافة المجالات، وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة.

وفي نهاية الاجتماع، قدم أمير منطقة عسير شكره وتقديره لنائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، والأعضاء، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.

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