الان تتابع 3 مرشحات يتنافسن على مقعد مجلس إدارة غرفة الطائف والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف -عبدالله العازمي - الخليج 365:
تتنافس ثلاث سيدات من فئة التجار على مقعد عضوية مجلس إدارة غرفة الطائف، من بين 19 تاجرا، إضافة إلى 5 من فئة الصناع، لأول مرة.
وتم تحديد 9-10 جمادى أول 1440 موعدا للترشيح.
يذكر أن تواجد المرشحات خلال الفترة الماضية – الدورة الأولى – كان ضعيفا بين أوساط الناخبين، بينما كانت من بينهم مرشحة واحدة واستبعدت.
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