الان تتابع 3 مرشحات يتنافسن على مقعد مجلس إدارة غرفة الطائف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف -عبدالله العازمي - الخليج 365:

تتنافس ثلاث سيدات من فئة التجار على مقعد عضوية مجلس إدارة غرفة الطائف، من بين 19 تاجرا، إضافة إلى 5 من فئة الصناع، لأول مرة.

وتم تحديد 9-10 جمادى أول 1440 موعدا للترشيح.

يذكر أن تواجد المرشحات خلال الفترة الماضية – الدورة الأولى – كان ضعيفا بين أوساط الناخبين، بينما كانت من بينهم مرشحة واحدة واستبعدت.