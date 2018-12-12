الان تتابع 788 وظيفة بملتقي التوظيف بقطاع السياحة والايواء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

نظمت غرفة الرياض ممثلة في لجنتي (الموارد البشرية وسوق العمل والسياحة والترفيه) وبالتعاون مع الهيئة العامة لسياحة والتراث الوطني، يومي الاثنين والثلاثاء 3-4 ربيع الثاني 1440هـ الموافق 10-11 ديسمبر الجاري بمقر الغرفة، (ملتقى التوظيف لقطاع السياحة و الايواء) وذلك بمشاركة (19) منشأة قامت بطرح (788) وظيفة، فيما بلغ عدد الذين استقبلهم الملتقى ممن تنطبق عليهم شروط إجراء المقابلات الوظيفية (641) باحثا عن عمل من الجنسين.

وأشاد نائب رئيس مجلس الادارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل المهندس منصور الشثري بالنتائج الايجابية التي حققها الملتقي منوها بالدور الايجابي لشركات القطاع في توفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل وتجاوبها مع الدعوة للمشاركة في الملتقي .

وأضاف أن اقامة الملتقي جاءت في اطار المبادرات التي تقودها الغرفة للتواصل مع منشآت القطاع الخاص في منطقة الرياض لتوفير فرص توظيف للباحثين والباحثات عن العمل مبينا أن نتائج هذه الجهود تظهر من خلال ما تحقق من انجازات في توفير فرص وظيفية للراغبين بالعمل في القطاع الخاص .

يذكر أن المنشآت التي شاركت في الملتقي هي (فندق ميرا، الانتركونتننتال، شركة إيواء (المهيدب)، هوليدي ان الازدهار، فندق الفيصلية، حياة ريجنسي الرياض العليا، الريتز كارلتون، فندق روز فيلد، رحلات هيا لتنظيم الحفلات، شركة بودل للفنادق والمنتجعات، الرياض منهال هوتيل، فرسان للسفر والسياحة، هيلتون الرياض والشقق الفندقية، ماريوت الرياض، ماريوت كورد يارد العليا، حياة بلايس، فندق آيان، معهد عبدالمحسن الحكير العالي للتدريب الفندقي، الشركة السعودية للفندقة و السياحة).