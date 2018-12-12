شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي مرور وتعليم جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

شهد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بمقر المحافظة اليوم (الأربعاء)، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة مرور محافظة جدة وإدارة تعليم محافظة جدة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري، ومدير عام تعليم محافظة جدة عبدالله الثقفي، إلى رفع مستوى السلامة والتوعية المرورية بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من خلال عدد من البرامج والأنشطة التوعوية، التي ستقام في المدارس لتوعية الطلاب والطالبات وتعليمهم وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وتحذيرية للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي الطرق والتقاطعات في المحافظة.

وقدم العميد الزكري والثقفي شكرهما لسمو محافظ جدة على مباركته لهذه الاتفاقية ودعمة غير المحدود للبرامج والمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعود بالنفع على الجميع، داعين الطلاب والطالبات إلى تعزيز الانضباط المروري الذي سينعكس أثره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.