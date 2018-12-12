شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلق المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية «مخاطر التصنيف والاقصاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكرمة) برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت قبل قليل فعاليات المؤتمر العالمي للوحدة الإسلامية مخاطر التصنيف والإقصاء تعزيز مفاهيم الظولة الوطنية وقيمعا المشتركة. وبحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وحضور أكثر من 1000 شخصية أسلامية من كافة انحاء العالم.



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