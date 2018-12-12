شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تستدعي 333 سيارة كاديلاك CTS والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني)

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 333 سيارة من نوع كاديلاك CTS من موديلات 2014-2016 بسبب خلل في نظام تدفئة المقاعد الأمامية قد يؤدي مع مرور الوقت إلى إلتماس كهربائي مما يزيد احتمالية نشوب حريق.

وأهابت «التجارة» بأصحاب بالتأكد من الاستدعاء عن طريق الرقم التسلسلي للمركبة من خلال موقع recalls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات مجاناً.