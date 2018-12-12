شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية» تنفذ مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي في «هدى جدة» بـ72 مليون ريال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت شركة المياه الوطنية بدء استقبال طلبات عملائها سكان مخطط الهدى الجنوبي بمحافظة جدة، وذلك للاستفادة من خدمات مشروع شبكات وتوصيلات الصرف الصحي بالحي الذي تنفذه الشركة حالياً بكلفة مالية تجاوزت 72 مليون ريال.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة المهندس محمد بن صالح الغامدي، أن الشركة تعمل بوتيرة متسارعة في تنفيذ أعمالها ومشاريعها الخدمية ضمن حزمة من المشاريع الهادفة إلى رفع مستوى الخدمات المائية والبيئة بمحافظة جدة، مبيناً أنها تسعى لتحقيق تطلعات الحكومة الرشيدة برفع مستوى الخدمات المائية والبيئية المقدمة للمواطنين.

وبيّن الغامدي أن المشروع الذي اكتمل بنسبة 90% ويهدف إلى رفع الضرر عن المواطنين نتيجة ارتفاع منسوب المياه السطحية داخل الحي، يتضمن تنفيذ أطوال الشبكات الرئيسية والفرعية للمشروع بنحو 27 كيلومتراً طولياً، نفذ منها 26 كيلومتراً طولياً تقريباً، ويخدم 1767 عقاراً، لافتاً إلى أنه تم إدخال الخدمة والتوصيل لـ839 عقاراً، مؤكداً أن المشروع سيستفيد من خدماته أكثر من 25 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مكتب مؤقت لاستقبال طلبات العملاء في موقع المشروع، إضافة إلى الفرع الإلكتروني للشركة.

وفي ما يتعلق بخدمات المياه، أوضح المهندس الغامدي أن الشركة أوصلت شبكات المياه وتم بدء الضخ إلى أحياء شمال شرق محافظة جدة (الحمدانية، الرحمانية، الريان، الكوثر، الصالحية، الفلاح، وأجزاء من مخطط العزيزية)، إضافة إلى إكمال برنامج تحسين ضخ المياه إلى أحياء محافظة جدة في مرحلتيه الأولى والثانية، التي استفاد منها أكثر من 35 حياً بالمحافظة، مبيناً أن العمل جارٍ لاستكمال المرحلة الثالثة من التحسين، سيستفيد منها معظم أحياء المحافظة فور اكتمالها خلال الأشهر القادمة.

يذكر أن شركة المياه الوطنية أنجزت 11 مشروعاً للصرف الصحي بجدة خلال هذا العام 2018 تخدم 17 حياً، وتتضمن نحو 12 ألف توصيلة صرف صحي للعقارات تخدم ما يقارب 100 ألف نسمة.