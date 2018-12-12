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محمد بن مسعود - الدمام - لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين في جميع دول اللجوء قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.472 حقيبة مدرسية و1.961 من الأطقم الشتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرسة "البيرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "وادي الريحان المختلطة الرسمية"، ومدرسة "الكواشرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "الهيشة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "المربي مزيد الدندشلي الرسمية - مشتى حمود"، ومدرسة "الرامة وادي خالد الرسمية المختلطة"، في محافظة عكار. وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء. "إغاثي الملك سلمان" يوزّع حقائب مدرسية على الطلاب السوريين في عكار وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.472 حقيبة مدرسية و1.961 من الأطقم الشتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرسة "البيرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "وادي الريحان المختلطة الرسمية"، ومدرسة "الكواشرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "الهيشة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "المربي مزيد الدندشلي الرسمية - مشتى حمود"، ومدرسة "الرامة وادي خالد الرسمية المختلطة"، في محافظة عكار. وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 02:11 PM لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين في جميع دول اللجوء لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين في جميع دول اللجوء قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، بتوزيع 2.472 حقيبة مدرسية و1.961 من الأطقم الشتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان. وشمل التوزيع مدرسة "البيرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "وادي الريحان المختلطة الرسمية"، ومدرسة "الكواشرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "الهيشة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "المربي مزيد الدندشلي الرسمية - مشتى حمود"، ومدرسة "الرامة وادي خالد الرسمية المختلطة"، في محافظة عكار. وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، "إغاثي الملك سلمان" يوزّع حقائب مدرسية على الطلاب السوريين في عكار ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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