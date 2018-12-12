خادم الحرمين يستعرض مع رئيس باكستان العلاقات الوثيقة بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - بحثَا السبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات والمستجدات في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية.

ورحّب خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بالرئيس الباكستاني في المملكة؛ فيما أبدى سعادَته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها في شتى المجالات، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة.

حضر الاستقبال: الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني: المدير العام في وزارة الخارجية رخسانة أفضل، والقنصل العام بجدة شهريار أكبر خان، والسكرتير العسكري للرئيس العميد عامر أمين، والقائم بالأعمال محمد زيشان.