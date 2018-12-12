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انت الان تتابع سعود بن نايف عن اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية: يسوّق تراثها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019.
وقال الأمير "سعود": لا تزال واحة الأحساء تسجل نجاحاتها المتتابعة في تحقيق المكانة والحضور التراثي والسياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، فبعد إعلان تسجيلها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي بـ "اليونسكو" يتم اختيارها اليوم عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.
وأضاف: يأتي ذلك في ظل ما تلقاه مشروعات الواحة التنموية من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، وما تبذله الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود مشكورة.
وأردف: يمثل هذا الاختيار المستحق إنجازاً جديداً للعمل الدؤوب الذي تقوم به القطاعات المختلفة لتحقيق الاستثمار الأمثل؛ نظراً لما تمتلكه واحة الأحساء من موروث تاريخي وعلمي وثقافي عريق، وموقع إستراتيجي مهم جعل منها منارةً حضاريةً وتراثيةً جاذبة.
وتابع: هذا الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء، وتعزيز جدارتها بأن تكون محط أنظار العالم، وإحدى نقاط الجذب السياحي، وهو ما يتطلب من الجميع تنسيق الجهود لتعزيز منظومة العمل التنموي والتطويري من قِبل جميع الجهات والأفراد، وفي شتى المجالات، وتسخير جميع الإمكانيات التي وفّرتها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة هذه النجاحات.
سعود بن نايف عن اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية: يسوّق تراثهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019.
وقال الأمير "سعود": لا تزال واحة الأحساء تسجل نجاحاتها المتتابعة في تحقيق المكانة والحضور التراثي والسياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، فبعد إعلان تسجيلها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي بـ "اليونسكو" يتم اختيارها اليوم عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.
وأضاف: يأتي ذلك في ظل ما تلقاه مشروعات الواحة التنموية من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، وما تبذله الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود مشكورة.
وأردف: يمثل هذا الاختيار المستحق إنجازاً جديداً للعمل الدؤوب الذي تقوم به القطاعات المختلفة لتحقيق الاستثمار الأمثل؛ نظراً لما تمتلكه واحة الأحساء من موروث تاريخي وعلمي وثقافي عريق، وموقع إستراتيجي مهم جعل منها منارةً حضاريةً وتراثيةً جاذبة.
وتابع: هذا الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء، وتعزيز جدارتها بأن تكون محط أنظار العالم، وإحدى نقاط الجذب السياحي، وهو ما يتطلب من الجميع تنسيق الجهود لتعزيز منظومة العمل التنموي والتطويري من قِبل جميع الجهات والأفراد، وفي شتى المجالات، وتسخير جميع الإمكانيات التي وفّرتها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة هذه النجاحات.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:59 PM
قال: يأتي ذلك في ظل ما تلقاه الواحة من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة
رفع أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019.
وقال الأمير "سعود": لا تزال واحة الأحساء تسجل نجاحاتها المتتابعة في تحقيق المكانة والحضور التراثي والسياحي على المستويين الإقليمي والعالمي، فبعد إعلان تسجيلها ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي بـ "اليونسكو" يتم اختيارها اليوم عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.
وأضاف: يأتي ذلك في ظل ما تلقاه مشروعات الواحة التنموية من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة، وما تبذله الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من جهود مشكورة.
وأردف: يمثل هذا الاختيار المستحق إنجازاً جديداً للعمل الدؤوب الذي تقوم به القطاعات المختلفة لتحقيق الاستثمار الأمثل؛ نظراً لما تمتلكه واحة الأحساء من موروث تاريخي وعلمي وثقافي عريق، وموقع إستراتيجي مهم جعل منها منارةً حضاريةً وتراثيةً جاذبة.
وتابع: هذا الإنجاز يمثل خطوة ناجحة في مسار تسويق تراث الأحساء، وتعزيز جدارتها بأن تكون محط أنظار العالم، وإحدى نقاط الجذب السياحي، وهو ما يتطلب من الجميع تنسيق الجهود لتعزيز منظومة العمل التنموي والتطويري من قِبل جميع الجهات والأفراد، وفي شتى المجالات، وتسخير جميع الإمكانيات التي وفّرتها القيادة الرشيدة لدعم مسيرة هذه النجاحات.
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المصدر : الخليج 365
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