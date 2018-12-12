الملك يستقبل وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان وعدداً من المسؤولين

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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض؛ وزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري؛ نائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي؛ والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي؛ الموجودين في الرياض؛ لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك نقل تحياته وتقديره للقادة والرؤساء.
شهد الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
الملك يستقبل وزراء خارجية مصر وجيبوتي والصومال والسودان وعدداً من المسؤولينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض؛ وزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري؛ نائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي؛ والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي؛ الموجودين في الرياض؛ لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك نقل تحياته وتقديره للقادة والرؤساء.
شهد الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:57 PM
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
02:05 PM
الموجودين في الرياض لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة، في الرياض اليوم، وزير الخارجية بجمهورية مصر العربية سامح شكري؛ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي محمود علي يوسف؛ وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال أحمد عيسى عوض؛ وزير الخارجية بجمهورية السودان الدرديري محمد الدخيري؛ نائب وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية السفير محمد بن عبدالله الحضرمي؛ والأمين العام لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية السفير زيد مفلح اللوزي؛ الموجودين في الرياض؛ لبحث إنشاء كيان للدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ونقل الوزراء لخادم الحرمين الشريفين، خلال الاستقبال، تحيات وتقدير قادة دولهم، فيما حملهم الملك نقل تحياته وتقديره للقادة والرؤساء.
شهد الاستقبال، الحديث عن آفاق التعاون بين الدول ودور إقامة الكيان في تعزيز الأمن والاستقرار والتجارة والاستثمار في المنطقة.
حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.
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المصدر : الخليج 365
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