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أكّد نائب وزير الخارجية الأمريكي، جاي سوليفان؛ أمس الثلاثاء، تعهد واشنطن بمكافحة ميليشيات إيران و"داعش" و"القاعدة" التي تنشر الإرهاب دون رادعٍ، داعياً حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها في هذه الجهود.
وقال سوليفان؛ في تصريحات صحفية، إن "الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديداً مباشراً بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية.. على الرغم من أن مركز الثقل يبدو بعيداً، إلا أن "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني يعملون في أيّ مكان يتمكّنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادعٍ، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية"، وفق "سكاي نيوز".
وأضاف، أنه في إطار إستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة "داعش" و"القاعدة" وميليشيات ايران، "وندعو حلفاءنا للانضمام إلينا".
ولفت إلى أنه "جرى الكشف عن عديدٍ من مؤامرات (حزب الله)، في باراجواي والبرازيل حتى هنا في الولايات المتحدة".
واشنطن تجدّد تعهدها بملاحقة ميليشيات إيران و"القاعدة" و"داعش"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
أكّد نائب وزير الخارجية الأمريكي، جاي سوليفان؛ أمس الثلاثاء، تعهد واشنطن بمكافحة ميليشيات إيران و"داعش" و"القاعدة" التي تنشر الإرهاب دون رادعٍ، داعياً حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها في هذه الجهود.
وقال سوليفان؛ في تصريحات صحفية، إن "الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديداً مباشراً بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية.. على الرغم من أن مركز الثقل يبدو بعيداً، إلا أن "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني يعملون في أيّ مكان يتمكّنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادعٍ، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية"، وفق "سكاي نيوز".
وأضاف، أنه في إطار إستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة "داعش" و"القاعدة" وميليشيات ايران، "وندعو حلفاءنا للانضمام إلينا".
ولفت إلى أنه "جرى الكشف عن عديدٍ من مؤامرات (حزب الله)، في باراجواي والبرازيل حتى هنا في الولايات المتحدة".
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:45 PM
سوليفان: كشفنا عديداً من مؤامرات "حزب الله" في باراجواي والبرازيل
أكّد نائب وزير الخارجية الأمريكي، جاي سوليفان؛ أمس الثلاثاء، تعهد واشنطن بمكافحة ميليشيات إيران و"داعش" و"القاعدة" التي تنشر الإرهاب دون رادعٍ، داعياً حلفاء الولايات المتحدة إلى الانضمام إليها في هذه الجهود.
وقال سوليفان؛ في تصريحات صحفية، إن "الإرهاب العابر للحدود يمثل تهديداً مباشراً بالنسبة لنا هنا في غرب الكرة الأرضية.. على الرغم من أن مركز الثقل يبدو بعيداً، إلا أن "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني يعملون في أيّ مكان يتمكّنون من حشد الدعم فيه، ويعملون دون رادعٍ، ويواصلون أجنداتهم الإرهابية"، وفق "سكاي نيوز".
وأضاف، أنه في إطار إستراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد تعهدت واشنطن بملاحقة "داعش" و"القاعدة" وميليشيات ايران، "وندعو حلفاءنا للانضمام إلينا".
ولفت إلى أنه "جرى الكشف عن عديدٍ من مؤامرات (حزب الله)، في باراجواي والبرازيل حتى هنا في الولايات المتحدة".
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المصدر : الخليج 365
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