"سعود الطبية" تطلق 48 مبادرة تطوعية في عدة أماكن من العاصمة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - في لفتة جميلة للتلاحم وتهدف لنشر ثقافة التطوع الصحي وبـ8 آلاف ساعة

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، أكثر من ثمانية آلاف ساعة تطوع، عندما أطلقت 49 مبادرة تطوعية، تحت شعار "تطوعي صحة"، والتي تهدف لنشر ثقافة التطوع الصحي في مختلف أنحاء مدينة الرياض، بمشاركة شباب وشابات "مدينة الهمم".

وكانت الفِرَق قد شحذت هممها، وانتشرت في عدة أماكن متفرقة في شوارع العاصمة، وجالوا فيه بالباص السياحي وأيضاً بالدراجات برفقة فريق "دراجتي" السعودية، إضافة إلى عدد من الأسواق التجارية والأماكن العامة، وداخل أسوار المدينة، بعدد متطوعين وصل إلى 700 متطوع من شباب وشابات الوطن في لفتة جميلة أظهرت حجم الحب والتلاحم بين أبناء الوطن.