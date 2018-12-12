مذبحة العقول اليمنية.. الحوثيون يفصلون 117 أكاديمياً من جامعة صنعاء

محمد بن مسعود - الدمام - جاءت ضِمن سعي الميليشيا لضرب التعليم وتجنيد الطلاب والزج بهم في القتال

أقدمت مليشيات الحوثي في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، على عزل العشرات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من الجامعة.

جاء ذلك ضِمن خطط "الحوثيين" الرامية لإفراغ الجامعات والمدارس من الكوادر الأكاديمية والعقول المفكرة، وضرب التعليم، ووضع كوادر غير مؤهلة لخدمة مشروعهم الطائفي.

ووفق الكشوفات التي بثّتها مواقع يمنية، قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بفصل 117 أكاديمياً في جامعة صنعاء بينهم رئيس الجامعة السابق الدكتور عبدالحكيم الشرجبي وعلماء من جميع الأقسام؛ في خطوة وُصفت بـ"المذبحة بحق التعليم والعقول اليمنية".

وبحسب الوثائق؛ فإن رئيس جامعة صنعاء المعين من قِبَل المليشيات الحوثية المدعو "أحمد محمد دغار"، أصدر قراراً بفصل 117 أكاديمياً في هيئة التدريس ومساعديهم.

وتأتي عملية الإقصاء رغبةً في استغلال الجامعة في عمليات التجنيد واستقطاب الطلاب والزج بهم في جبهات القتال.