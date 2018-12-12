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انت الان تتابع مذبحة العقول اليمنية.. الحوثيون يفصلون 117 أكاديمياً من جامعة صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أقدمت مليشيات الحوثي في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، على عزل العشرات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من الجامعة.
جاء ذلك ضِمن خطط "الحوثيين" الرامية لإفراغ الجامعات والمدارس من الكوادر الأكاديمية والعقول المفكرة، وضرب التعليم، ووضع كوادر غير مؤهلة لخدمة مشروعهم الطائفي.
ووفق الكشوفات التي بثّتها مواقع يمنية، قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بفصل 117 أكاديمياً في جامعة صنعاء بينهم رئيس الجامعة السابق الدكتور عبدالحكيم الشرجبي وعلماء من جميع الأقسام؛ في خطوة وُصفت بـ"المذبحة بحق التعليم والعقول اليمنية".
وبحسب الوثائق؛ فإن رئيس جامعة صنعاء المعين من قِبَل المليشيات الحوثية المدعو "أحمد محمد دغار"، أصدر قراراً بفصل 117 أكاديمياً في هيئة التدريس ومساعديهم.
وتأتي عملية الإقصاء رغبةً في استغلال الجامعة في عمليات التجنيد واستقطاب الطلاب والزج بهم في جبهات القتال.
مذبحة العقول اليمنية.. الحوثيون يفصلون 117 أكاديمياً من جامعة صنعاءفهد كاملي الخليج 365 2018-12-12
أقدمت مليشيات الحوثي في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، على عزل العشرات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من الجامعة.
جاء ذلك ضِمن خطط "الحوثيين" الرامية لإفراغ الجامعات والمدارس من الكوادر الأكاديمية والعقول المفكرة، وضرب التعليم، ووضع كوادر غير مؤهلة لخدمة مشروعهم الطائفي.
ووفق الكشوفات التي بثّتها مواقع يمنية، قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بفصل 117 أكاديمياً في جامعة صنعاء بينهم رئيس الجامعة السابق الدكتور عبدالحكيم الشرجبي وعلماء من جميع الأقسام؛ في خطوة وُصفت بـ"المذبحة بحق التعليم والعقول اليمنية".
وبحسب الوثائق؛ فإن رئيس جامعة صنعاء المعين من قِبَل المليشيات الحوثية المدعو "أحمد محمد دغار"، أصدر قراراً بفصل 117 أكاديمياً في هيئة التدريس ومساعديهم.
وتأتي عملية الإقصاء رغبةً في استغلال الجامعة في عمليات التجنيد واستقطاب الطلاب والزج بهم في جبهات القتال.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:30 PM
جاءت ضِمن سعي الميليشيا لضرب التعليم وتجنيد الطلاب والزج بهم في القتال
أقدمت مليشيات الحوثي في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، على عزل العشرات من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم من الجامعة.
جاء ذلك ضِمن خطط "الحوثيين" الرامية لإفراغ الجامعات والمدارس من الكوادر الأكاديمية والعقول المفكرة، وضرب التعليم، ووضع كوادر غير مؤهلة لخدمة مشروعهم الطائفي.
ووفق الكشوفات التي بثّتها مواقع يمنية، قامت مليشيات الحوثي الإرهابية بفصل 117 أكاديمياً في جامعة صنعاء بينهم رئيس الجامعة السابق الدكتور عبدالحكيم الشرجبي وعلماء من جميع الأقسام؛ في خطوة وُصفت بـ"المذبحة بحق التعليم والعقول اليمنية".
وبحسب الوثائق؛ فإن رئيس جامعة صنعاء المعين من قِبَل المليشيات الحوثية المدعو "أحمد محمد دغار"، أصدر قراراً بفصل 117 أكاديمياً في هيئة التدريس ومساعديهم.
وتأتي عملية الإقصاء رغبةً في استغلال الجامعة في عمليات التجنيد واستقطاب الطلاب والزج بهم في جبهات القتال.
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المصدر : الخليج 365
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