"شرطة حائل" تُباشر واقعة العثور على جثة مواطن متحللة جنوب المنطقة

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باشرت شرطة حائل التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة، أمس جنوب المنطقة، بعد بلاغ مواطن باكتشافها.
وتفصيلاً: أبلغ مواطن أمس عمليات الشرطة، بعثوره على جثة متحللة على الطريق جنوب حائل، وفوراً باشرت الجهات المعنية -ممثلة في البحث والتحري والأدلة الجنائية- الموقع، وتم نقل الجثة إلى مدينة حائل، وباشر الطبيب الشرعي عمله للكشف عليها وإصدار تقريره حولها.
وبحسب المصادر، أشار التقرير الأوليّ للأدلة الجنائية، إلى أن الجثة تعود لمواطن سعودي؛ فيما لم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
"شرطة حائل" تُباشر واقعة العثور على جثة مواطن متحللة جنوب المنطقةخالد السليمي الخليج 365 2018-12-12
باشرت شرطة حائل التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة، أمس جنوب المنطقة، بعد بلاغ مواطن باكتشافها.
وتفصيلاً: أبلغ مواطن أمس عمليات الشرطة، بعثوره على جثة متحللة على الطريق جنوب حائل، وفوراً باشرت الجهات المعنية -ممثلة في البحث والتحري والأدلة الجنائية- الموقع، وتم نقل الجثة إلى مدينة حائل، وباشر الطبيب الشرعي عمله للكشف عليها وإصدار تقريره حولها.
وبحسب المصادر، أشار التقرير الأوليّ للأدلة الجنائية، إلى أن الجثة تعود لمواطن سعودي؛ فيما لم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:23 PM
بعد بلاغ مواطن أمس.. ولم يتم الكشف عن أسباب الوفاة
باشرت شرطة حائل التحقيق في واقعة العثور على جثة متحللة، أمس جنوب المنطقة، بعد بلاغ مواطن باكتشافها.
وتفصيلاً: أبلغ مواطن أمس عمليات الشرطة، بعثوره على جثة متحللة على الطريق جنوب حائل، وفوراً باشرت الجهات المعنية -ممثلة في البحث والتحري والأدلة الجنائية- الموقع، وتم نقل الجثة إلى مدينة حائل، وباشر الطبيب الشرعي عمله للكشف عليها وإصدار تقريره حولها.
وبحسب المصادر، أشار التقرير الأوليّ للأدلة الجنائية، إلى أن الجثة تعود لمواطن سعودي؛ فيما لم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة.
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المصدر : الخليج 365
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