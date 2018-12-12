تعيين رئيس غرفة التجارة السعودية نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للغرف

محمد بن مسعود - الدمام - تجسيداً للدور الريادي والمحوري الذي تؤديه المملكة بالاقتصاد العالمي

عيّن الاتحاد العالمي للغرف، رئيسَ مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية بمجلس الغرف السعودية، ياسين آل سرور، نائباً لرئيس الاتحاد العالمي للغرف والممثل الوحيد عالمياً في مجموعة العشرين؛ ليصبح الصوتَ المتحدث عالمياً لتنمية مصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة العشرين.

وسيستلم "آل سرور" منصبه الجديد بداية عام 2019، ولمدة ثلاث سنوات.

وذكر "آل سرور" أن هذا التعيين يجسّد الدور الريادي والمحوري الذي تؤديه المملكة في الاقتصاد العالمي عامة وفي جهود تنمية أهداف مجموعة العشرين لتعزيز الحوار بين الدول الصناعية الكبرى؛ بغرض إنعاش الاقتصاد العالمي واستقراره.

وأوضح أنه سيعمل لإنشاء منصة بين الغرف العالمية للحوار والابتكار وحلول لإنعاش دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة وخاصة في الدول النامية.

يُذكر أن "آل سرور" حصل على مقعدين دوليين خلال سنة واحدة في أهم المنظمات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، ويُحسب هذا النجاح لقطاع الأعمال السعودي كافة وللغرف السعودية خاصة.

ويبلغ عدد الغرف التجارية المنضوية تحت مظلة الاتحاد العالمي للغرف أكثر من 12 ألف غرفة حول العالم.