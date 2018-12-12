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محمد بن مسعود - الدمام - فيصل بن بندر كان في استقباله بمطار الملك خالد وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي؛ اليوم، إلى الرياض. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان لدى المملكة محمد زيشان؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس جمهورية باكستان يصل الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-12 وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي؛ اليوم، إلى الرياض. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان لدى المملكة محمد زيشان؛ ومندوب عن المراسم الملكية. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 01:16 PM فيصل بن بندر كان في استقباله بمطار الملك خالد فيصل بن بندر كان في استقباله بمطار الملك خالد وصل رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي؛ اليوم، إلى الرياض. وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والقائم بأعمال سفارة جمهورية باكستان لدى المملكة محمد زيشان؛ ومندوب عن المراسم الملكية.

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المصدر : الخليج 365