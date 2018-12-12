"أمانة الطائف" تصادر 300 كجم أسماك ومنتجات بحرية غير صالحة للاستهلاك

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نجحت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، في ضبط أكثر من 300 كجم من الأسماك والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والفاسدة، والتي تم على الفور مصادرتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
جاءت عمليات الضبط، خلال حملة تفتيشية نُفّذت على سوق الأسماك والمنتجات البحرية بباب الريع وسط المدينة؛ للوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.
وضبَطَ مراقبو الفرع، مخالفات أخرى تتعلق بسوء النظافة وبأماكن التحضير، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك بدلاً من الثلاجات، وعرض الأسماك بطريقة غير صحية، وعدم تطبيق الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالأسماك والمأكولات البحرية.
وبيّنت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالطائف، أنها تطبّق عقوبات مشددة على كل المخالفات التي تمسّ صحة المواطن، ولا تسمح بأي تجاوز للاشتراطات الصحية؛ حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المستهلك؛ مشيرة إلى استمرار البرنامج الرقابي المكثف تحت مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية (غذاؤكم أمانة).
يأتي ذلك فيما لا يزال الكثير من الأهالي بالطائف يطالبون بتكثيف الرقابة على سوق الأسماك والمنتجات البحرية في باب الريع؛ لسيطرة العمالة المخالفة عليه، كذلك جلب الكثير من الأسماك له وتخزينها بطرق غير صحية؛ في ظل وجود قسم لبيع الأسماك بسوق الخضار المركزي، كانت قد أنشأته الأمانة ونظمته، بالإضافة للحوم والدواجن.
"أمانة الطائف" تصادر 300 كجم أسماك ومنتجات بحرية غير صالحة للاستهلاكفهد العتيبي الخليج 365 2018-12-12
نجحت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، في ضبط أكثر من 300 كجم من الأسماك والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والفاسدة، والتي تم على الفور مصادرتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
جاءت عمليات الضبط، خلال حملة تفتيشية نُفّذت على سوق الأسماك والمنتجات البحرية بباب الريع وسط المدينة؛ للوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.
وضبَطَ مراقبو الفرع، مخالفات أخرى تتعلق بسوء النظافة وبأماكن التحضير، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك بدلاً من الثلاجات، وعرض الأسماك بطريقة غير صحية، وعدم تطبيق الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالأسماك والمأكولات البحرية.
وبيّنت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالطائف، أنها تطبّق عقوبات مشددة على كل المخالفات التي تمسّ صحة المواطن، ولا تسمح بأي تجاوز للاشتراطات الصحية؛ حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المستهلك؛ مشيرة إلى استمرار البرنامج الرقابي المكثف تحت مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية (غذاؤكم أمانة).
يأتي ذلك فيما لا يزال الكثير من الأهالي بالطائف يطالبون بتكثيف الرقابة على سوق الأسماك والمنتجات البحرية في باب الريع؛ لسيطرة العمالة المخالفة عليه، كذلك جلب الكثير من الأسماك له وتخزينها بطرق غير صحية؛ في ظل وجود قسم لبيع الأسماك بسوق الخضار المركزي، كانت قد أنشأته الأمانة ونظمته، بالإضافة للحوم والدواجن.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:13 PM
خلال جولاتها التفتيشية على سوق وسط المدينة.. وتم اتخاذ الإجراءات النظامية
نجحت أمانة الطائف ممثلةً في بلدية غرب الطائف الفرعية، في ضبط أكثر من 300 كجم من الأسماك والمنتجات البحرية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والفاسدة، والتي تم على الفور مصادرتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
جاءت عمليات الضبط، خلال حملة تفتيشية نُفّذت على سوق الأسماك والمنتجات البحرية بباب الريع وسط المدينة؛ للوقوف على تطبيق الاشتراطات الصحية، والالتزام بمعايير الحفظ والعرض.
وضبَطَ مراقبو الفرع، مخالفات أخرى تتعلق بسوء النظافة وبأماكن التحضير، واستخدام الثلج في حفظ الأسماك بدلاً من الثلاجات، وعرض الأسماك بطريقة غير صحية، وعدم تطبيق الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بالأسماك والمأكولات البحرية.
وبيّنت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بالطائف، أنها تطبّق عقوبات مشددة على كل المخالفات التي تمسّ صحة المواطن، ولا تسمح بأي تجاوز للاشتراطات الصحية؛ حتى لا ينعكس ذلك سلباً على المستهلك؛ مشيرة إلى استمرار البرنامج الرقابي المكثف تحت مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية (غذاؤكم أمانة).
يأتي ذلك فيما لا يزال الكثير من الأهالي بالطائف يطالبون بتكثيف الرقابة على سوق الأسماك والمنتجات البحرية في باب الريع؛ لسيطرة العمالة المخالفة عليه، كذلك جلب الكثير من الأسماك له وتخزينها بطرق غير صحية؛ في ظل وجود قسم لبيع الأسماك بسوق الخضار المركزي، كانت قد أنشأته الأمانة ونظمته، بالإضافة للحوم والدواجن.
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المصدر : الخليج 365
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