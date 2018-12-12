فريق استشاري يُجري ٤ عمليات جراحية في مستشفى ظلم العام

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نجح الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، في إجراء أربع عمليات جراحية، خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام، بالأمس.
وكشف الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ظلم، على عدد من المراجعين وتابَعَ حالاتهم المرضية.
وينفذ الفريق الاستشاري، المكون من استشاريين في تخصصات "الجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة والأطفال"، زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.
جدير بالذكر أن "صحة الطائف" تهدف من وراء تكليف الفريق الاستشاري بزيارة المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات في مستشفيات داخل الطائف.
فريق استشاري يُجري ٤ عمليات جراحية في مستشفى ظلم العامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12
نجح الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، في إجراء أربع عمليات جراحية، خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام، بالأمس.
وكشف الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ظلم، على عدد من المراجعين وتابَعَ حالاتهم المرضية.
وينفذ الفريق الاستشاري، المكون من استشاريين في تخصصات "الجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة والأطفال"، زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.
جدير بالذكر أن "صحة الطائف" تهدف من وراء تكليف الفريق الاستشاري بزيارة المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات في مستشفيات داخل الطائف.
12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440
01:08 PM
ضِمن خدمات "صحة الطائف" لمراجعي المستشفيات الطرفية
نجح الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، في إجراء أربع عمليات جراحية، خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام، بالأمس.
وكشف الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ظلم، على عدد من المراجعين وتابَعَ حالاتهم المرضية.
وينفذ الفريق الاستشاري، المكون من استشاريين في تخصصات "الجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة والأطفال"، زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.
جدير بالذكر أن "صحة الطائف" تهدف من وراء تكليف الفريق الاستشاري بزيارة المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات في مستشفيات داخل الطائف.
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المصدر : الخليج 365
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