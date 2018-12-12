فريق استشاري يُجري ٤ عمليات جراحية في مستشفى ظلم العام

محمد بن مسعود - الدمام - ضِمن خدمات "صحة الطائف" لمراجعي المستشفيات الطرفية

نجح الفريق الاستشاري الزائر من مديرية الشؤون الصحية بالطائف، في إجراء أربع عمليات جراحية، خلال زيارته الدورية لمستشفى ظلم العام، بالأمس.

وكشف الفريق، بعد التنسيق المسبق مع مستشفى ظلم، على عدد من المراجعين وتابَعَ حالاتهم المرضية.

وينفذ الفريق الاستشاري، المكون من استشاريين في تخصصات "الجراحة العامة والباطنية والنساء والولادة والأطفال"، زيارات دورية تشمل جميع المستشفيات الطرفية بمحافظة الطائف.

جدير بالذكر أن "صحة الطائف" تهدف من وراء تكليف الفريق الاستشاري بزيارة المستشفيات الطرفية، إلى تخفيف عناء السفر على المرضى وأسرهم لتلقي العلاج وإجراء العمليات في مستشفيات داخل الطائف.