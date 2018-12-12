دراسة تحذّر: الامتناع عن "اللحوم الحمراء" لمدة شهر ينقذك من مرض خطير

محمد بن مسعود - الدمام - حكاية مركّب "TMAO" الذي تفرزه الأمعاء

الاعتدال مطلوب في كل أمور حياتنا؛ خاصة عند تناول الطعام؛ فقد حذرت دراسة طبية جديدة من الإكثار من تناول اللحوم الحمراء؛ مؤكدة أن الامتناع عن تناولها لمدة شهر واحد، يمكن أن يقي الشخص من التعرض لأزمة قلبية.

وتقول صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: إن هذا التحذير موجّه أصلاً لمحبي استهلاك اللحوم الحمراء بصورة منتظمة.

أما النصيحة أو التحذير الطبي؛ فهو: "ابتعد عن أكل البيرجر يومياً؛ إذ إن ساندويتش بيرجر كل يوم يمكن أن يتسبب في أزمة قلبية".

وتؤكد الدراسة، أن الاستهلاك المنتظم للحوم الحمراء، يتسبب في زيادة مستوى المواد الكيماوية أكثر 10 مرات من المعدلات الطبيعية؛ وهو ما يمهد للإصابة بأمراض القلب.

وتفسر الدراسة الطبية ذلك؛ بأنه في أثناء عملية الهضم تفرز الأمعاء المركبات العضوية المعروفة اختصاراً باسم "TMAO"، وتبقى هذه الإفرازات في حدودها الطبيعية الآمنة مع تناول الغذاء الصحي؛ لكن الزيادة في إفراز هذه المركبات العضوية، يزيد خطر الإصابة بنوبات قلبية أو جلطات، وكذلك بالوفاة المبكرة.

وكشفت الدراسة أيضاً، أن هذا المركب العضوي زاد فوق المعدل الطبيعي بـ3 مرات بين أعضاء عينة الدراسة الذين ظلوا يتناولون وجبات اللحوم الحمراء يومياً لمدة شهر، وفي بعض الحالات ارتفعت الزيادة لأكثر من 10 أضعاف المعدل الطبيعي.

وفي المقابل، أظهرت الدراسة أن التوقف عن تناول اللحوم الحمراء لمدة شهر واحد، أظهَرَ تراجعاً كبيراً جداً في هذا المركب العضوي، وأبعد خطر الإصابة بأمراض القلب.

وقال مدير مركز كليفلاند للطب السريري والصحة الأسرية ستانلي هيزن: "نحن نعلم أن عوامل الحياة المعاصرة خطيرة على صحة القلب، وجاءت نتائج هذه الدراسة لتعزز هذه المعلومات".

وأضاف أن النتائج قدّمت دليلاً جديداً لكيفية تدخل طبيعة الوجبات الغذائية في استراتيجيات العلاج الفعالة لتقليل مستويات هذا المركب العضوي؛ وبالتالي خفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها، وقد نُشرت نتائجها في دورية أمراض القلب الأوروبية، واعتمدت على تحليل عينات الدم والبول لعينة الدراسة المؤلفة من 113 شخصاً.