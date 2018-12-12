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محمد بن مسعود - الدمام - قالت: قد يؤدي إلى تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق اعلنت وزارة التجارة والاستثمار #استدعاء 333 مركبة كاديلاك "CTS" موديلات 2014 - 2016؛ لخلل في نظام تدفئة المقاعد الأمامية قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق. وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركة "الوكيل"؛ لإجراء الإصلاحات مجاناً. لخلل في تدفئة المقاعد .. التجارة" تستدعي 333 مركبة كاديلاك "CTS" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-12 اعلنت وزارة التجارة والاستثمار #استدعاء 333 مركبة كاديلاك "CTS" موديلات 2014 - 2016؛ لخلل في نظام تدفئة المقاعد الأمامية قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق. وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركة "الوكيل"؛ لإجراء الإصلاحات مجاناً. 12 ديسمبر 2018 - 5 ربيع الآخر 1440 01:02 PM قالت: قد يؤدي إلى تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق قالت: قد يؤدي إلى تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق اعلنت وزارة التجارة والاستثمار #استدعاء 333 مركبة كاديلاك "CTS" موديلات 2014 - 2016؛ لخلل في نظام تدفئة المقاعد الأمامية قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تماس كهربائي مما يزيد من احتمالية نشوب حريق. وطالبت الوزارة بالتواصل مع الشركة "الوكيل"؛ لإجراء الإصلاحات مجاناً. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، لخلل في تدفئة المقاعد .. التجارة" تستدعي 333 مركبة كاديلاك "CTS" ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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