"مدني جدة" يخمد حريق مصنع التغليف الذي اندلع فجراً .. لا إصابات

محمد بن مسعود - الدمام - سرحان: اقتصر على مكائن تصنيع ومحولات توزيع كهربائية وتمّت محاصرته

نجح رجال الدفاع المدني بجدة، في إخماد حريقٍ بمصنع اندلع به فجر اليوم، بالمنطقة الصناعية المرحلة الأولى جنوبي المحافظة.

وأكّد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة العقيد سعيد سرحان؛ أن فرق الدفاع المدني بجدة تمكنت، فجر اليوم، من إخماد الحريق دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأضاف: إن تصاعد سحب الدخان من داخل المصنع كان وراء ورود البلاغ للمركز الوطني للعمليات الموحدة.

وتابع: على الفور ومن ساعة تلقي البلاغ تمّ تحريك عددٍ من فرق الإطفاء والإنقاذ داخل المنطقة الصناعية، كما تمّ تحريك فرق التدخل في المواد الخطرة وفرق مساندة للمشاركة في حال تطلب الوضع تدخلها في إخماد الحريق وأخذت المنطقة الشمالية للحادث لتتمركز بها الفرق المساندة.

وأشار "إلى أن الحريق اندلع بداخل مصنع يعمل في نشاط التغليف والتهذيب واقتصر الحريق على مكائن تصنيع ومحولات توزيع كهربائية تمّت محاصرة ألسنة اللهب في نقاط الاشتعال والحد من انتشارها للأجزاء المجاورة لها من خلال عمليات التبريد بالرش المتقطع للمياه.

وقال: اندلع في الساعة الرابعة من فجر اليوم، وتمّ إخماده تماماً دون تسجيل إصابات أو خسائر في الأرواح في وقتٍ باشر التحقيق أعماله لمعرفة أسباب اندلاع الحريق الذي اقتصر على أضرار مادية.