السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب



مأرب 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب يستفيد منها 1,620 فردًا، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ 3,000 طن تمور.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.

// انتهى //

13:54ت م

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مأرب 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 270 كرتونًا من التمور في مخيم الدشوش بمحافظة مأرب يستفيد منها 1,620 فردًا، وذلك ضمن إجمالي المخصص للمحافظات اليمنية والبالغ 3,000 طن تمور.وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.// انتهى //13:54ت م0089

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