السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع حقائب مدرسية وأطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في محافظة عكار



عكار 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,472 حقيبة مدرسية و 1,961 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

وشمل التوزيع مدرسة "البيرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "وادي الريحان المختلطة الرسمية"، و مدرسة "الكواشرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "الهيشة الرسمية المختلطة"، و مدرسة "المربي مزيد الدندشلي الرسمية - مشتى حمود"، و مدرسة "الرامة وادي

خالد الرسمية المختلطة" ، في محافظة عكار.

وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.

// انتهى //

13:52ت م

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عكار 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 2,472 حقيبة مدرسية و 1,961 أطقم شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع مدرسة "البيرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "وادي الريحان المختلطة الرسمية"، و مدرسة "الكواشرة الرسمية المختلطة"، ومدرسة "الهيشة الرسمية المختلطة"، و مدرسة "المربي مزيد الدندشلي الرسمية - مشتى حمود"، و مدرسة "الرامة واديخالد الرسمية المختلطة" ، في محافظة عكار.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //13:52ت م0088

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