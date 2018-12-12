

الدمام 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، بين المملكة العربية

من جهته عبّر السفير تسوكاسا إيمورا عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص‪.

// انتهى //

13:51ت م

0086



الدمام 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى المملكة تسوكاسا إيمورا.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد سموه خلال اللقاء على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، بين المملكة العربية السعودية واليابان ، متمنياً سموه التوفيق لسعادة السفير والتقدم والازدهار لليابان حكومة وشعباً‪.من جهته عبّر السفير تسوكاسا إيمورا عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيداً بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص‪.// انتهى //13:51ت م0086

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / أمير الشرقية يستقبل سفير اليابان فوق العادة والمفوض لدى المملكة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .