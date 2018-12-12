السعودية اليوم / الأمير فيصل بن خالد يرأس الاجتماع الأول لهيئة تطوير منطقة عسير

أبهـا 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير منطقة عسير، أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية بالمنطقة وهيئة التطوير لما يحقق الأهداف المرجوة لدفع مسيرة التنمية في المنطقة، منوهاً سموه بأهمية تبادل الخبرات والتجارب التي سيكون من شأنها التطوير وتقديم كافة الإمكانيات لتقديم المزيد من الجهد العطاء والإنجاز في سبيل النهوض بمنطقة عسير في كافة المجالات.جاء ذلك خلال ترؤس سموه في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، الاجتماع الأول لمجلس هيئة التطوير, بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير نائب رئيس مجلس هيئة تطوير منطقة عسير رئيس اللجنة التنفيذية, ومعالي المستشار بالديوان الملكي المهندس إبراهيم السلطان.واطلع سمو أمير منطقة عسير خلال الاجتماع على عرض عن سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، كما استعرض أعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية والتوجه الاستراتيجي ومبادرات التطوير والبناء المؤسسي, إضافةً إلى جهود الهيئة في استعادة وتطوير الجانب العمراني بمنطقة عسير إلى جانب استعراض الميزانية التقديرية للهيئة.كما اطلع سموه خلال الاجتماع على الأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تأتي في مقدمتها قيادة التنمية المتوازنة والمتكاملة والمستدامة لمنطقة عسير وفق المهام الممنوحة لها، وتحديد المعايير والسياسات العامة للتنمية والتطوير، إضافةً إلى مهام وأعمال الهيئة التي تركز على التخطيط والتطوير الشامل لمنطقة عسير في كافة المجالات، وتوفير احتياجات المدن من الخدمات والمشاريع والمرافق العامة.وفي نهاية الاجتماع قدّم سمو أمير منطقة عسير شكره لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وللأعضاء، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بالمنطقة في كافة المجالات.// انتهى //13:49ت م0085