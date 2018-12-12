السعودية اليوم / ورشة عن درء أخطار السيول في أمانة عسير



أبها 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

نظمت أمانة منطقة عسير اليوم ،ورشة عمل عن " إعداد المخطط الاستراتيجي لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في منطقة عسير "، بحضور قائد مبادرة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس بدر الحقباني .

وأبان وكيل أمين منطقة عسير للتعمير والمشاريع المنهدس أحمد ناصر أن أهمية هذه الورشة تأتي كون منطقة عسير تعد من المناطق التي تضم طبيعة تضاريسية متنوعة ومتداخلة بين قمم جبال شاهقة وسهل ساحلي و تتخللها أودية كبيرة .

من جهته أشار المنهدس بدر الحقباني أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بعمل مسح شامل لجودة المشاريع و تعمل حاليا على دراسات استراتيجية من خلال مكاتب استشارية في 10 أمانات موزعة على مستوى المملكة ، مبينا أن تلك الجهود تهدف إلى عمل مخطط استراتيجي لدراسة مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار و المساعدة في تنفيذ تلك المشاريع وتحديد المناطق الحرجة لكي يمكن بناء غرف تحكم شاملة .

وتخللت الورشة عدد من جلسات العمل و عرض للمخطط الاستراتيجي إضافة الى مناقشة بلديات المنطقة و معرفة احتياجاته.

// انتهى //

13:49ت م

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أبها 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظمت أمانة منطقة عسير اليوم ،ورشة عمل عن " إعداد المخطط الاستراتيجي لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في منطقة عسير "، بحضور قائد مبادرة درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس بدر الحقباني .وأبان وكيل أمين منطقة عسير للتعمير والمشاريع المنهدس أحمد ناصر أن أهمية هذه الورشة تأتي كون منطقة عسير تعد من المناطق التي تضم طبيعة تضاريسية متنوعة ومتداخلة بين قمم جبال شاهقة وسهل ساحلي و تتخللها أودية كبيرة .من جهته أشار المنهدس بدر الحقباني أن وزارة الشؤون البلدية والقروية قامت بعمل مسح شامل لجودة المشاريع و تعمل حاليا على دراسات استراتيجية من خلال مكاتب استشارية في 10 أمانات موزعة على مستوى المملكة ، مبينا أن تلك الجهود تهدف إلى عمل مخطط استراتيجي لدراسة مشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار و المساعدة في تنفيذ تلك المشاريع وتحديد المناطق الحرجة لكي يمكن بناء غرف تحكم شاملة .وتخللت الورشة عدد من جلسات العمل و عرض للمخطط الاستراتيجي إضافة الى مناقشة بلديات المنطقة و معرفة احتياجاته.// انتهى //13:49ت م0084

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