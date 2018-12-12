السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين إدارتي مرور وتعليم جدة

جدة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمقر المحافظة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين إدارة مرور محافظة جدة وإدارة تعليم محافظة جدة.وتهدف الاتفاقية التي وقعها مدير مرور محافظة جدة العميد سليمان بن عبدالله الزكري، ومدير عام تعليم محافظة جدة عبدالله الثقفي، إلى رفع مستوى السلامة والتوعية المرورية بين الطلاب والطالبات والكادر التعليمي من خلال عدد من البرامج والأنشطة التوعوية، التي ستقام في المدارس لتوعية الطلاب والطالبات وتعليمهم وسائل السلامة المرورية من لوحات إرشادية وتحذيرية للحفاظ على السلامة العامة لمرتادي الطرق والتقاطعات في المحافظة.وقدم العميد الزكري والثقفي شكرهما لسمو محافظ جدة على مباركته لهذه الاتفاقية ودعمة غير المحدود للبرامج والمبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية التي تعود بالنفع على الجميع، داعين الطلاب والطالبات إلى تعزيز الانضباط المروري الذي سينعكس أثره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.// انتهى //13:40ت م0079