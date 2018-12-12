السعودية اليوم / عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولات 8ر3 مليون طن



القاهرة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 49 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.

وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم بأن قافلة الشمال ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن.

// انتهى //

13:39ت م

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القاهرة 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسعبرت المجرى الملاحي لقناة السويس 49 سفينة مختلفة الجنسيات من الاتجاهين، بإجمالي حمولات بلغت 3 ملايين و800 ألف طن.وأفادت الإحصائيات الملاحية الصادرة عن هيئة قناة السويس اليوم بأن قافلة الشمال ضمت 26 سفينة بحمولات بلغت مليونًا و800 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن.// انتهى //13:39ت م0078

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