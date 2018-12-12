السعودية اليوم / وزير الصحة يرعى غداً منتدى الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية

الرياض 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واستحت رعاية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، تنطلق غداً فعاليات منتدى "مشروع الاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية" الذي ينظمه المجلس الصحي السعودي وذلك بفندق حياة ريجنسي الرياض بقاعة اللؤلؤة، وذلك لبحث وعرض مبادرات ونتائج المشروع الوطني الذي نفذه المجلس بالتعاون مع معهد ECRI العلمي تنفيذاً لآليات الأساس الاستراتيجي الأول "التمويل" وضمن آلية التنفيذ السابعة في السياسة الرابعة "ترشيد الإنفاق الحكومي في مجال الخدمة الصحية والاستخدام الأمثل للموارد"، وكذلك لعرض نتائج تقييم الوضع الراهن ومناقشة المبادرات التي تم التوصل لها، وفق نتائج دراسة الوضع الراهن والتجارب الدولية في هذا المجال، ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.ويحظى المنتدى بمشاركة متخصصين دوليين من معهد ECRI العلمي وشركة تيم انترناشيونال بالإضافة إلى متخصصين محليين في مجال إدارة الأجهزة الطبية، وستتضمن حواراً مفتوحاً في شأن الإعداد لهذا المشروع الوطني على مستوى المملكة للتعريف بنشاطات المشروع واستراتيجية إدارة التكنولوجيا، واستكشاف آليات مبتكرة يمكن أن تدعم تنفيذ المبادرات وتعزز قيمة الجهود المبذولة في جميع القطاعات الصحية.يشار إلى أن الهدف الرئيسي للمشروع هو إعداد خطة تنفيذية متكاملة لبرنامج الاستفادة القصوى من الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية استناداً إلى أفضل الممارسات العالمية، وتقييم الوضع الراهن في المملكة، ووضع آلية للتنسيق بين القطاعات في استخدام الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية، التي تتوفر في وحدات القطاع الصحي العام والخاص، كذلك حصر الأجهزة والمعدّات الطبية ذات التكلفة العالية وتحديد توزيعها الجغرافي وتصنيفها وترميزها.// انتهى //13:38ت م0077