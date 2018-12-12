اقتصادي / بورصة الكويت تغلق تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 8ر19 نقطة



الكويت 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

أغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5151 نقطة بنسبة 38ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر88 مليون سهم تمت من خلال 3808 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي (نحو 47ر52 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 50ر4720 نقطة وبنسبة انخفاض 46ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 15ر56 مليون سهم تمت عبر 1943 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر5388 نقطة وبنسبة انخفاض 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر31 مليون سهم تمت عبر 1865 صفقة بقيمة 13 مليون دينار (نحو 9ر42 مليون دولار).

// انتهى //

13:35ت م

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الكويت 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملات اليوم على انخفاض المؤشر العام 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5151 نقطة بنسبة 38ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 14ر88 مليون سهم تمت من خلال 3808 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار كويتي (نحو 47ر52 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر21 نقطة ليصل إلى مستوى 50ر4720 نقطة وبنسبة انخفاض 46ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 15ر56 مليون سهم تمت عبر 1943 صفقة نقدية بقيمة 8ر2 مليون دينار (نحو 2ر9 مليون دولار).كما انخفض مؤشر السوق الأول 7ر18 نقطة ليصل إلى مستوى 07ر5388 نقطة وبنسبة انخفاض 35ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر31 مليون سهم تمت عبر 1865 صفقة بقيمة 13 مليون دينار (نحو 9ر42 مليون دولار).// انتهى //13:35ت م0076

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