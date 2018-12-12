لندن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس
أبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم تصويتا في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها، حيث من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.
وتناولت الصحف تأكيد وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "الاتفاق الوحيد الممكن".
وسلطت الضوء على انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهر على خلفية تصويت في البرلمان على سحب الثقة في قيادته رئيسة الوزراء البريطانية.
وتناقلت الصحف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار في سوق بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، حيث أوضحت الشرطة الفرنسية أن مرتكب الحادث ما زال طليقا.
// انتهى //
13:29ت م
0074
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .