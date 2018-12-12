السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية

لندن 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم مواجهة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم تصويتا في البرلمان على سحب الثقة في قيادتها، حيث من المقرر أن يصوت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين على هذا فيما بين الساعة 18:00 والساعة 20:00، بحسب توقيت غرينتيش.وتناولت الصحف تأكيد وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لندن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو "الاتفاق الوحيد الممكن".وسلطت الضوء على انخفاض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهر على خلفية تصويت في البرلمان على سحب الثقة في قيادته رئيسة الوزراء البريطانية.وتناقلت الصحف مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار في سوق بمدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا، حيث أوضحت الشرطة الفرنسية أن مرتكب الحادث ما زال طليقا.// انتهى //13:29ت م0074