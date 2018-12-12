السعودية اليوم / تعليم صبيا ينظم برنامج " مسؤوليتنا معًا "



صبيا 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

نظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بقسمي "رياض الأطفال والتربية الخاصة " اليوم برنامج " مسؤوليتنا معًا " , بحضور مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية بنات حنان بنت علي الحازمي .

وتضمن البرنامج العديد من أوراق العمل، والتجارب التعليمية والمهنية، شملت موضوعات عن دور الأسرة في تنشئة الطفل , وكيف نبني طفلاً محاوراً , إلى جانب عرض تجربة عن فن التعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة , سعياً لإعطاء الطفل حق الحرية في الرأي والحوار مع الأسرة، وتفعيل دور أولياء الأمور في المشاركة مع الروضة، وتبني أفكارهم من خلال الأنشطة المختلفة ، وتعريف الأسرة والمعلمة بخصائص الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وطريقة التعامل معه في مرحلة الطفولة.

// انتهى //

13:22ت م

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صبيا 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة صبيا ممثلة بقسمي "رياض الأطفال والتربية الخاصة " اليوم برنامج " مسؤوليتنا معًا " , بحضور مساعدة مدير تعليم صبيا للشؤون التعليمية بنات حنان بنت علي الحازمي .وتضمن البرنامج العديد من أوراق العمل، والتجارب التعليمية والمهنية، شملت موضوعات عن دور الأسرة في تنشئة الطفل , وكيف نبني طفلاً محاوراً , إلى جانب عرض تجربة عن فن التعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة , سعياً لإعطاء الطفل حق الحرية في الرأي والحوار مع الأسرة، وتفعيل دور أولياء الأمور في المشاركة مع الروضة، وتبني أفكارهم من خلال الأنشطة المختلفة ، وتعريف الأسرة والمعلمة بخصائص الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة، وطريقة التعامل معه في مرحلة الطفولة.// انتهى //13:22ت م0073

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