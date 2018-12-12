السعودية اليوم / المعهد الصناعي الثانوي بالأحساء يزف ٩٠ خريجاُ لسوق العمل



الأحساء 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واس

احتفى المعهد الصناعي الثانوي بالأحساء، اليوم بتخريج 90 طالباً لسوق العمل في مختلف التخصصات، بحضور مدير المعهد المهندس رائد بن حمد النعيم.

وهنأ النعيم الطلبة الخريجين وحثهم على مواصلة تميزهم العلمي والعملي، داعياً الخريجين إلى التواصل مع مكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد لمساعدتهم في البحث عن الفرص الوظيفية المتوافقة مع تخصصاتهم .

وعبر المتدرب صالح البدر، في كلمة المتدربين عن شكرهم لكل من سهل لهم الصعاب خلال الفترة التي قضوها في المعهد ،راجين لبقية زملائهم التوفيق والسداد.

واختتم الحفل بمسيرة الطلبة الخريجين وتكريم مدير المعهد للمتدربين المتفوقين الحاصلين على مكافأة معالي المحافظ للتفوق العلمي.

//انتهى//

13:18ت م

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الأحساء 05 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 12 ديسمبر 2018 م واساحتفى المعهد الصناعي الثانوي بالأحساء، اليوم بتخريج 90 طالباً لسوق العمل في مختلف التخصصات، بحضور مدير المعهد المهندس رائد بن حمد النعيم.وهنأ النعيم الطلبة الخريجين وحثهم على مواصلة تميزهم العلمي والعملي، داعياً الخريجين إلى التواصل مع مكتب التنسيق الوظيفي بالمعهد لمساعدتهم في البحث عن الفرص الوظيفية المتوافقة مع تخصصاتهم .وعبر المتدرب صالح البدر، في كلمة المتدربين عن شكرهم لكل من سهل لهم الصعاب خلال الفترة التي قضوها في المعهد ،راجين لبقية زملائهم التوفيق والسداد.واختتم الحفل بمسيرة الطلبة الخريجين وتكريم مدير المعهد للمتدربين المتفوقين الحاصلين على مكافأة معالي المحافظ للتفوق العلمي.//انتهى//13:18ت م0072

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