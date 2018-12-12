شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يحضر حفل تكريم جامعة البترول لمديرها السابق والان نبدء بالتفاصيل

حضر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساء أمس ، الحفل الذي نظمته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تكريماً لمديرها السابق الدكتور خالد السلطان، بحضور عدد من أصحاب السمو والفضيلة وورؤساء الشركات والمسؤولين ، وذلك بمركز الملك فهد للمؤتمرات والمعارض بالجامعة.

وشكر مدير الجامعة الدكتور سهل بن نشأت عبدالجواد سمو أمير المنطقة الشرقية على مشاركته الجامعة في تكريمها لمديرها السابق.

ونوه بالجهود التي بذلها الدكتور السلطان، خلال فترة عمله مما أسهم في مواكبة التطور الذي يشهده التعليم العالي ، والدفع بالجامعة إلى مرتبة عليا بين الجامعات عالمياً فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات الريادية التي عززت مكانتها محلياً ودولياً، واهتمت بتنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم وتطوير البرامج الأكاديمية، ومواكبة المعايير الدولية في التعليم، وأصبحت مخرجاتها التعليمية الخيار الأول لجهات التوظيف لقدرتهم على الوفاء بالاحتياجات المتجددة والمتطورة لسوق العمل.

وبين الدكتور عبدالجواد أن الجامعة دعمت رسالتها البحثية بتحفيز الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على الإبداع والابتكار وإنتاج برءات الاختراع وبناء منظومتها الابتكارية الفريدة، وربط البحث العملي بأولويات التنمية، واستفادت من الخبرات والتجارب العالمية، واستقطبت العلماء المتميزين، وتعاونت الجامعة بحثياً مع أهم الجامعات العالمية، ومدت جسور التعاون مع القطاع الصناعي، وطورت شراكات استراتيجية مع كبريات الشركات المحلية، ونجحت في قطع خطوات مهمة على صعيد التأسيس لآليات مستدامة بنقل التقنية وترخيصها وتتجيرها، بالإضافة إلى تفعيل دور الجامعة في التواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه.

من جانبه عبر الدكتور السلطان، عن شكره لجميع من شاركه مسيرة العمل في الجامعة ،حاثاً منسوبيها على بذل المزيد من الجهد والعطاء و مواكبة ما يشهده التعليم العالي من تطور سريع، وما تشهده العلوم المختلفة من مستجدات متلاحقة.