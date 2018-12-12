شكرا لقرائتكم سحب الثقة.. إجراء مفاجئ يحسم مصير #تيريزا_ماي خلال ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وصل نواب من حزب المحافظين، الذي تنتمي له رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى إجراء تصويت على سحب الثقة منها، اليوم الأربعاء، في ظل انفراط عقد خروج البلاد المقرر من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يجري الاقتراع عند الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في أسرع ما يمكن في ساعات المساء.

وأعلن جراهام برادي، رئيس لجنة 1922، التي تمثل النواب الذين ليس لديهم وظائف حكومية، تجاوز الحد اللازم لإجراء الاقتراع، مضيفاً أن الاقتراع سيجرى في مجلس العموم.

وأوضح برادي أن عدد رسائل المطالبة بسحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي وصل إلى 15 بالمئة من عدد أعضاء حزب المحافظين في مجلس العموم بمجموع 48 رسالة.

ويسمح هذا العدد من الرسائل في البدء بإجراءات سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي أو تجديدها.

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