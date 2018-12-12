شكرا لقرائتكم ترامب: الأمير محمد بن سلمان زعيم متمكّن من سلطته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الثلاثاء، تأكيد إدارته لمواصلة العمل مع المملكة وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وفي حديث إلى “رويترز”، وصف ترامب الأمير محمد بن سلمان بالزعيم المتمكّن من سلطته، والسعودية بالحليف الجيد للغاية.

وجاء حديث الرئيس الأميركي ردًا على دعوات أطلقها عدد محدود من النواب ضد السعودية وولي العهد، ولم تجد تفاعلًا داخل البرلمان ومجلس الشيوخ.

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