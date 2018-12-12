شكرا لقرائتكم #خالد_النمر يرد على مقاطع تحث المرضى على إيقاف أدوية معينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وجه الدكتور خالد النمر نصيحة مهمة بشأن مقاطع الفيديو التي تحث بعض المرضى على إيقاف أدوية معينة.

وقال النمر: “إذا رأيت مقطعاً يحثك على إيقاف دواء معين فاحذفه فوراً…لأنه ببساطه لا يستطيع إيقاف أو بدء علاج معين لمريض ما إلا طبيبه المعالج الذي يعرف تفاصيل حالته”.

ورأى النمر أن التضخيم الإعلامي لبعض المعلومات الطبية يحولها من معلومة “محددة لها شروطها وتفاصيلها” إلى مادة “إثارة إعلامية” تختفي معها الحقيقة.

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