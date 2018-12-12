- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 4 مخالفات يتم احتسابها على المنشآت في ملف #حماية_الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخالفات التي يتم احتسابها على المنشآت في ملف حماية الأجور.
ولفتت العمل إلى أن المخالفات منها دفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر (يستبعد السجل المكرر)، وأيضًا الاستقطاعات من الراتب الإجمالي أكثر من 50% من المسجل في التأمينات.
وأيضًا ضمن المخالفات، إذا كان الراتب الأساسي أكثر من 20% أو أقل من 50% من المسجل في التأمينات، وأخيرًا إذا لم يتم دفع أجر العامل.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مخالفات يتم احتسابها على المنشآت في ملف #حماية_الأجور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .