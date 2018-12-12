شكرا لقرائتكم 4 مخالفات يتم احتسابها على المنشآت في ملف #حماية_الأجور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المخالفات التي يتم احتسابها على المنشآت في ملف حماية الأجور.

ولفتت العمل إلى أن المخالفات منها دفع أجر العامل أكثر من مرة في الشهر (يستبعد السجل المكرر)، وأيضًا الاستقطاعات من الراتب الإجمالي أكثر من 50% من المسجل في التأمينات.

وأيضًا ضمن المخالفات، إذا كان الراتب الأساسي أكثر من 20% أو أقل من 50% من المسجل في التأمينات، وأخيرًا إذا لم يتم دفع أجر العامل.

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