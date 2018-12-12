شكرا لقرائتكم مركز ضغط جوي مرتفع يتربع فوق أجواء المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أن بوجه عام يوجد استقرار جوي في المملكة، مع مركز للضغط الجوي المرتفع يتربع فوق أجوائها.

وأوضح المسند أن هناك زخات مطرية متوقعة.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مناطق الرياض، والقصيم، وحائل، والجوف والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

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